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Дальнее зарубежье 20.10.2017 12:38

В результате обрушения здания на юге Индии погибли восемь человек

Восемь человек стали жертвами обрушения крыши здания в городе Нагапаттинам на юге Индии, сообщает в пятницу газета "Хинду".

Еще три человека получили ранения.

Все жертвы обрушения были работниками расположенной в этом здании государственной транспортной корпорации штата Тамилнад. В момент происшествия они спали, дожидаясь начала утренней смены.

Источники газеты отмечают, что здание было построено порядка 60 лет назад и нуждалось в ремонте.

Главный министр штата Эдаппади Паланисвами пообещал выплатить семьям жертв инцидента по 750 тыс. рупий. ($11,5 тыс.).

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Тэги: ИНДИЯ, ОБРУШЕНИЕ, ЗДАНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]