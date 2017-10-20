В результате обрушения здания на юге Индии погибли восемь человек

Восемь человек стали жертвами обрушения крыши здания в городе Нагапаттинам на юге Индии, сообщает в пятницу газета "Хинду".

Еще три человека получили ранения.

Все жертвы обрушения были работниками расположенной в этом здании государственной транспортной корпорации штата Тамилнад. В момент происшествия они спали, дожидаясь начала утренней смены.

Источники газеты отмечают, что здание было построено порядка 60 лет назад и нуждалось в ремонте.

Главный министр штата Эдаппади Паланисвами пообещал выплатить семьям жертв инцидента по 750 тыс. рупий. ($11,5 тыс.).