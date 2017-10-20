В Сирии после нанесения поражения террористам может понадобиться период специальных операций - Шаманов

Процесс восстановления мирной жизни в Сирии может быть длительным, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Я был бы рад, если бы до конца года все завершилось, однако даже после завершения войсковой операции предстоит период специальных операций: многие попытаются сбрить бороды, я условно говорю, попытаются внедриться в органы местного самоуправления - это процесс длительный", - сказал В.Шаманов журналистам в пятницу.

"Самое главное, что сегодня требует решения, и об этом наш президент и министр обороны говорили: кроме России, никто не занимается вопросами оказания гуманитарной помощи".