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20.10.2017 12:51

ЕС может перенаправить средства, предназначенные для финансирования вступления Турции в Евросоюз

Евросоюз может перераспределить средства, предназначенные для финансирования вступления Турции в объединение, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в пятницу.

"Решения пока нет, речь о сокращениях не идет. Мы просим комиссию (Европейскую комиссию - ИФ) подготовить предложения по тому, как использовать эти средства. Может быть, часть из них мы перенаправим, тоже для Турции, но на другие цели. Речь о сокращениях не идет, нам нужно переговорить с турецкими партнерами" - сказала Д.Грибаускайте.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры ЕС договорились сократить средства, выделяемые Турции на подготовку к приему в состав ЕС.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕС, ДЕНЬГИ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]