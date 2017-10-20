У представителя МИД КНДР на конференции по нераспространению нет планов встречи с американской делегацией

Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что не планирует встречаться с представителями США в рамках своего пребывания в Москве.

"Я не планирую таких встреч", - сказала она журналистам, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос.

Цой Сон Хи принимает участие в конференции по нераспространению, проходящей в Москве

Накануне южнокорейское агентство "Ренхап" сообщало о возможности встречи Цой Сон Хи с бывшим первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман, принимавшей участие в переговорах по иранскому атому, и бывшим специальным советником Госдепартамента по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения Робертом Айнхорном "на полях" московской конференции.