Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0087 RUR   0.0296 GBR   2.2277 TRY   0.4644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 20° Завтра 14° 19° 22 Окт 13° 21° 23 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 20.10.2017 13:11

У представителя МИД КНДР на конференции по нераспространению нет планов встречи с американской делегацией

Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что не планирует встречаться с представителями США в рамках своего пребывания в Москве.

"Я не планирую таких встреч", - сказала она журналистам, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос.

Цой Сон Хи принимает участие в конференции по нераспространению, проходящей в Москве

Накануне южнокорейское агентство "Ренхап" сообщало о возможности встречи Цой Сон Хи с бывшим первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман, принимавшей участие в переговорах по иранскому атому, и бывшим специальным советником Госдепартамента по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения Робертом Айнхорном "на полях" московской конференции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КНДР, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Парламентарии Южной Кореи и КНДР общались накоротке в кулуарах ассамблеи МПС в Петербурге - Матвиенко Позиция США по СВПД и КНДР усугубляет ситуацию в сфере глобальной безопасности - Рябков Россия осуждает ядерные испытания КНДР, призывает США и союзников не проводить военные учения в регионе - Рябков Постпред России при ООН: военное решение северокорейского кризиса неприемлемо, выхода кроме политико-дипломатического не существует Тиллерсон призвал Китай и Россию к конкретным шагам в отношении КНДР в связи с новым пуском ракеты Пхеньян хочет развивать отношения с Москвой - посол

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]