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20.10.2017 13:18

Иран первым не выйдет из сделки по ИЯП, но отреагирует в случае нарушения сделки другими участниками - замглавы МИД Ирана

В случае нарушения сделки по иранской ядерной программе (ИЯП) другими ее участниками со стороны Тегерана последует определенная реакция, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы не станем первыми, кто выйдет из сделки, но определенная реакция на действия других последует. Мы остаемся приверженными нашим обязательствам по сделке. Мы не будем первыми, кто нарушит сделку, но определенным образом отреагируем на ее нарушение другими", - сказал А.Аракчи журналистам, отвечая в пятницу на вопрос "Интерфакса".

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия пришли к соглашению по программе развития мирного атома в Иране - Совместного всеобъемлющего плана действий.

План предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Президент США Дональд Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий СВПД. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

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Тэги: ИРАН, ИЯП, НАРУШЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]