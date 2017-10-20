Иран первым не выйдет из сделки по ИЯП, но отреагирует в случае нарушения сделки другими участниками - замглавы МИД Ирана

В случае нарушения сделки по иранской ядерной программе (ИЯП) другими ее участниками со стороны Тегерана последует определенная реакция, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы не станем первыми, кто выйдет из сделки, но определенная реакция на действия других последует. Мы остаемся приверженными нашим обязательствам по сделке. Мы не будем первыми, кто нарушит сделку, но определенным образом отреагируем на ее нарушение другими", - сказал А.Аракчи журналистам, отвечая в пятницу на вопрос "Интерфакса".
В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия пришли к соглашению по программе развития мирного атома в Иране - Совместного всеобъемлющего плана действий.
План предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.
Президент США Дональд Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий СВПД. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.
Внутренние инвестиции в основной капитал в 2018г в Азербайджане превысят иностранные - прогноз
В Баку до 2025г необходимы 3000 МВт мощностей для удовлетворения энергоспроса – глава Азеришыг
Azpromo подписал два меморандума о сотрудничестве с бизнес-организациями арабских стран Персидского залива
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Лавров: РФ не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, он носит дестабилизирующий характер
Всеобщая перепись населения Туркменистана пройдет в 2022 году
У экс-замгоссекретаря США Шерман нет планов встречи с представителем КНДР на конференции в Москве
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов