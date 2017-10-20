У экс-замгоссекретаря США Шерман нет планов встречи с представителем КНДР на конференции в Москве

Бывший заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила "Интерфаксу", что не планирует контактов с главой департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи на конференции по нераспространению в Москве.

"У меня нет таких планов", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Цой Сон Хи также заявила, что не планирует встречаться с представителями США в рамках своего пребывания в Москве.

"Я не планирую таких встреч", - сказала она журналистам, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос.

Дипломат добавила, что не планирует встречаться и с представителями делегации Южной Кореи.