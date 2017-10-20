Правда о химоружии в Идлибе откроется после установления там режима прекращения огня, это произойдет в текущем году - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что до конца года в провинции Идлиб будет установлен режим прекращения огня, и это позволит выяснить, кто в регионе обладает химическим оружием.
"Что касается сегодняшнего дня, когда в Идлибе создаётся зона деэскалации, когда становится очевидным отсутствие химического оружия у официального Дамаска, Вашингтон вынужден признать, что на самом деле химическое оружие может быть только у тех, кто реально контролирует Идлиб, то есть у "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ - ИФ), - сказал Л.Слуцкий журналистам.
"Как бы ни казалось сегодня утопичным, уверен, что до нового года режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб, в новой зоне деэскалации, будет установлен, и мы узнаем правду, в том числе и по досье, связанному с химическим оружием", - добавил он.
В ходе пресс-конференции Л.Слуцкий отметил, что заигрывание с силами международного терроризма в 2001 году уже отозвалось миру "бумерангом".
"Мне кажется, не стоит заигрывать с международным терроризмом, его надо уничтожать. А в Сирии не надо бороться с режимом Асада, сирийцы сами должны решить этот вопрос", - подчеркнул Л.Слуцкий.
По его словам, "Джабхат-ан-Нусра" является, возможно, самой опасной террористической организации из всех, которые действуют сегодня на территории Сирии.
Иран первым не выйдет из сделки по ИЯП, но отреагирует в случае нарушения сделки другими участниками - замглавы МИД Ирана
Президент Азербайджана принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества D8
В Баку недовольны антиазербайджанскими резолюциями ПАСЕ и выступают за пересмотр отношений с Советом Европы
Внутренние инвестиции в основной капитал в 2018г в Азербайджане превысят иностранные - прогноз
В Баку до 2025г необходимы 3000 МВт мощностей для удовлетворения энергоспроса – глава Азеришыг
Azpromo подписал два меморандума о сотрудничестве с бизнес-организациями арабских стран Персидского залива
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов