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Дальнее зарубежье 20.10.2017 13:16

Правда о химоружии в Идлибе откроется после установления там режима прекращения огня, это произойдет в текущем году - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что до конца года в провинции Идлиб будет установлен режим прекращения огня, и это позволит выяснить, кто в регионе обладает химическим оружием.

"Что касается сегодняшнего дня, когда в Идлибе создаётся зона деэскалации, когда становится очевидным отсутствие химического оружия у официального Дамаска, Вашингтон вынужден признать, что на самом деле химическое оружие может быть только у тех, кто реально контролирует Идлиб, то есть у "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ - ИФ), - сказал Л.Слуцкий журналистам.

"Как бы ни казалось сегодня утопичным, уверен, что до нового года режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб, в новой зоне деэскалации, будет установлен, и мы узнаем правду, в том числе и по досье, связанному с химическим оружием", - добавил он.

В ходе пресс-конференции Л.Слуцкий отметил, что заигрывание с силами международного терроризма в 2001 году уже отозвалось миру "бумерангом".

"Мне кажется, не стоит заигрывать с международным терроризмом, его надо уничтожать. А в Сирии не надо бороться с режимом Асада, сирийцы сами должны решить этот вопрос", - подчеркнул Л.Слуцкий.

По его словам, "Джабхат-ан-Нусра" является, возможно, самой опасной террористической организации из всех, которые действуют сегодня на территории Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ОСДУМА, ИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]