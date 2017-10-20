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Бизнес и законодательство 20.10.2017 12:17

Страны ССАГПЗ предлагают Азербайджану подписать соглашения об избежание двойного налогообложения

Страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), предлагают Азербайджану подписать двухсторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил генеральный секретарь Федерации торговых палат стран Персидского залива Абдулрагим Хасан Наги на бизнес-форуме в Баку в пятницу.

"Мы предлагаем Азербайджану подписать со странами ССАГПЗ двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения", - сказал А.Х.Наги.

По его словам, стороны имеют значительный потенциал для расширения сотрудничества. «Нас интересует развитие сотрудничества в таких сферах как туризм, АПК, пищевая промышленность. Было бы хорошо упростить процедуру электронной регистрации для арабских компаний на портале цифрового торгового хаба», - отметил он.

А.Х.Наги предложил Азербайджану отменить пошлину за визу для туристов из стран Персидского залива. «Цена на визу в размере $20 препятствует развитию торгово-экономических отношений с Азербайджаном. Кроме того, пошлина на некоторые товары, экспортируемые в Азербайджан, достигают 200%. Если есть такая возможность, то было бы не плохо их снизить»,- сказал глава федераций.

А.Х.Наги также предложил провести в Баку выставку товаров стран Персидского залива и попросил правительство Азербайджана оказать содействие в этом вопросе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БИЗНЕС, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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