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Регион 20.10.2017 13:33

Лавров: РФ не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, он носит дестабилизирующий характер

Глава МИД РФ Сергей Лавров подверг критике открытый к подписанию договор о запрещении ядерного оружия, назвав его далеким от реальности и дестабилизирующим для режима нераспространения.

Выступая в Москве на конференции по нераспространению, министр заявил в связи с этим, что Россия не намерена присоединяться к договору.

"Позиция России хорошо известна. Мы не намерены присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Его сторонники (...), видимо, руководствуются благой в их понимании целью - обеспечить скорейший запрет на ядерное оружие. Но давайте не будем забывать, что его полная ликвидация возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, при условии обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе для обладателей ядерного оружия, как это предусмотрено договором о нераспространении", - сказал С.Лавров в пятницу.

"Представленный к подписанию документ о запрещении ядерного оружия далек от этих принципов, игнорирует необходимость учитывать все факторы, влияющие сегодня на стратегическую стабильность и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения", - утверждает глава МИД РФ.

По мнению С.Лаврова, "как результат - мир может стать еще менее стабильным и менее предсказуемым".

Он высказался против форсированной разработки договора о запрещении ядерного оружия, которой занимается сейчас "довольно многочисленная группа стран".

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Тэги: РОССИЯ, АТОМ, ДОГОВОР, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]