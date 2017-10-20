Цена на нефть в госбюджете Азербайджана на 2018г заложена в $45 за баррель - Минфин

Цена на нефть в госбюджете Азербайджана на 2018 год заложена на уровне $45 за баррель, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.
Госбюджет Азербайджана на 2017 год был рассчитан из цены на нефть в $40 за баррель.
"Международные финансовые организации на 2018 год среднюю цену на нефть прогнозируют на уровне $50 за баррель. Исходя из этого, госбюджет Азербайджан на 2018 год сверстан из цены в $45 за баррель", - отметили в Минфине.
Согласно проекту, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы – 20 млрд 905,7 млн манатов (рост на 16,5%).
Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн манатов или 1,1% ВВП.
По данным Минфина, нефтяные доходы в госбюджете Азербайджана на следующий год составят 11 млрд 96 млн манатов, удельный вес – 55,1%. При этом по сравнению с 2017 годом рост нефтяных доходов госбюджета составит 39,7%.
А.Азизов
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