Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0087 RUR   0.0296 GBR   2.2277 TRY   0.4644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 20° Завтра 14° 19° 22 Окт 13° 21° 23 Окт 11° 17°

Макроэкономика 20.10.2017 12:45

Рост ВВП Азербайджана в 2018г составит 1,5% - прогноз

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

"Номинальный объем ВВП в 2018 году составит 69,4 млрд манатов, реальный рост – 1,5%", - отмечается в бюджетных материалах Минфина.

На следующий год рост ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 2,9%, номинальный ненефтяной ВВП составит 47,6 млрд манатов.

По данным Минфина, доля частного сектора в ВВП Азербайджана в следующем году составит 83%.

При этом в материалах Минфина нет уточненного прогноза по ВВП Азербайджана на 2017 год.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2017 году прогнозирует на уровне 1% (прогноз утвержден в декабре 2016 года - ИФ). При этом по данным за январь-сентябрь 2017 года спад ВВП составил 0,6%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1,4%, экономический рост возобновится в 2018г - ВБ МВФ: Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1%, рост в 2018г – 1,3% Moodys ожидает спада ВВП Азербайджана в 2017г на уровне около 1,5% Fitch прогнозирует среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2017-2018гг на уровне 0,4% Рецессия в Азербайджане в 2017г составит 1%, экономический рост в 2018г – 1,6% - ING S&P прогнозирует на 2017г спад ВВП в Азербайджане на уровне 0,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]