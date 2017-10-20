Рост ВВП Азербайджана в 2018г составит 1,5% - прогноз

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

"Номинальный объем ВВП в 2018 году составит 69,4 млрд манатов, реальный рост – 1,5%", - отмечается в бюджетных материалах Минфина.

На следующий год рост ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 2,9%, номинальный ненефтяной ВВП составит 47,6 млрд манатов.

По данным Минфина, доля частного сектора в ВВП Азербайджана в следующем году составит 83%.

При этом в материалах Минфина нет уточненного прогноза по ВВП Азербайджана на 2017 год.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2017 году прогнозирует на уровне 1% (прогноз утвержден в декабре 2016 года - ИФ). При этом по данным за январь-сентябрь 2017 года спад ВВП составил 0,6%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

А.Азизов