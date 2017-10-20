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Внешняя политика 20.10.2017 12:53

В Баку недовольны антиазербайджанскими резолюциями ПАСЕ и выступают за пересмотр отношений с Советом Европы

Руководитель парламентской делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов считает необходимым пересмотреть отношения с Советом Европы.

«Мы должны серьезно проанализировать и пересмотреть наши отношения с Советом Европы», - заявил С.Сеидов на пленарном заседании в пятницу, комментируя принятые на осенней сессии ПАСЕ резолюции по Азербайджану.

По его словам, "никто не имеет права извне диктовать Азербайджану, как развиваться и строить свою политику". «Мы должны сделать все для того, чтобы наши двусторонние отношения строились на основе взаимного уважения», - подчеркнул С.Сеидов.

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ отметил, что давление на Азербайджан вызвано успешной политикой, проводимой руководством страны. «Нынешняя сессия ПАСЕ для нас была намного сложнее, чем прежние. И дело не только в том, что были подготовлены документы по Азербайджану. Дело в том, что многие европарламентарии выступали полными ненависти антиазербайджанскими заявлениями. Совет Европы для нас очень важная площадка, с трибуны которой мы можем открыто заявлять о проблемах нашего государства. Но СЕ сегодня использует демократию и права человека в качестве инструмента давления на Азербайджан», - сказал он.

С.Сеидов также выразил недоумение тем, что ряд членов делегации Украины из оппозиционных партий поддержали антиазербайджанские резолюции ПАСЕ. «Правда, представляющие партию Порошенко депутаты не голосовали против нас. Они вообще не участвовали в голосовании», - подчеркнул он, добавив также, что "никто не сможет посеять вражду в стенах ПАСЕ между азербайджанской и турецкой делегациями".

На осенней сессии ПАСЕ 11 октября были приняты доклады "Функционирование демократических институтов в Азербайджане", подготовленный содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннахом и Сезаром Флорином Преда, и "Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?" авторства бельгийского депутата Алана Дестекса.

Официальные власти Азербайджана сочли эти документы предвзятыми.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАСЕ, ПАРЛАМЕНТ, КРИТИКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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