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ТЭК 20.10.2017 12:56

Азеришыг планирует к 2018г довести установленную мощность электросети Азербайджана до 11,9 тыс. МВА

ОАО «Азеришыг» планирует до конца 2017 года довести установленную мощность электросети Азербайджана до 11,9 тыс. мегавольт ампер (МВА), отмечает глава общества Баба Рзаев.

«До конца текущего года установленная мощность электрических сетей Азербайджана будет увеличена до 11,9 тыс. МВА с 9,5 тыс. МВА по состоянию на начало 2015 года», - указал Б.Рзаев в своей статье, опубликованной в официальной печати.

По его словам, за последние 10 лет в стране было построено 40 подстанций по 110-кВ каждая, 141 подстанция по 35 кВт, 4,894 тыс. трансформаторных пункта, проложено 45,818 тыс. км воздушных и кабельных линий и установлено 1 млн 621,871 тыс. электронных счетчиков нового типа.

«Уровень сбора оплаты за электроэнергию по Азербайджану составил 87%, по Баку - 98,3%», - отметил Б.Рзаев.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОСЕТЬ, МОЩНОСТЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]