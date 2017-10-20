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Бизнес и законодательство 20.10.2017 13:03

Азербайджан предлагает арабским странам Персидского залива сотрудничество в сферах АПК, торговли и энергетики

Азербайджан предлагает странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), расширять сотрудничество в сферах торговли, АПК и энергетики, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В 2016 году торговый оборот Азербайджана и арабскими странами Персидского залива составил $86 млн, а за восемь месяцев текущего года всего лишь $40 млн. Нас не устраиваю такие экономические отношения, так как они имеют большой потенциал»,- сказал Ш.Мустафаев в пятницу в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ССАГПЗ.

Министр отметил, что Азербайджан является безопасной и стабильной страной как в экономическом, так и в политическом плане. "Политическая стабильность играет огромную роль в плане возможностей развития экономического сотрудничества, так как является одним из важных условий", - подчеркнул он.

«Мы хотели бы развивать сотрудничество в таких сферах как туризм, торговля, сельское хозяйства, альтернативная энергетика. Есть хорошие возможности для деятельности в технопарках в Азербайджане», - добавил Ш.Мустафаев.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют 280 компаний из арабских стран. Страны Персидского залива инвестировали в экономику Азербайджана $1,3 млрд., инвестиции Азербайджана в экономику арабских стран достигли $300 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БИЗНЕС, АРАБЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]