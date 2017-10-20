Азербайджан предлагает арабским странам Персидского залива сотрудничество в сферах АПК, торговли и энергетики

Азербайджан предлагает странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), расширять сотрудничество в сферах торговли, АПК и энергетики, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«В 2016 году торговый оборот Азербайджана и арабскими странами Персидского залива составил $86 млн, а за восемь месяцев текущего года всего лишь $40 млн. Нас не устраиваю такие экономические отношения, так как они имеют большой потенциал»,- сказал Ш.Мустафаев в пятницу в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ССАГПЗ.
Министр отметил, что Азербайджан является безопасной и стабильной страной как в экономическом, так и в политическом плане. "Политическая стабильность играет огромную роль в плане возможностей развития экономического сотрудничества, так как является одним из важных условий", - подчеркнул он.
«Мы хотели бы развивать сотрудничество в таких сферах как туризм, торговля, сельское хозяйства, альтернативная энергетика. Есть хорошие возможности для деятельности в технопарках в Азербайджане», - добавил Ш.Мустафаев.
По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют 280 компаний из арабских стран. Страны Персидского залива инвестировали в экономику Азербайджана $1,3 млрд., инвестиции Азербайджана в экономику арабских стран достигли $300 млн.
Б.Рустамбеков
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