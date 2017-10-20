Azpromo подписал два меморандума о сотрудничестве с бизнес-организациями арабских стран Персидского залива

На бизнес-форуме Азербайджан-Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива в Баку в пятницу подписано два документа, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
В частности, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Азербайджанским фондом поощрения инвестиций и экспорта (Azpromo) и Федерацией торговых палат стран Персидского залива.
Кроме этого, подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Azpromo и Торгово-промышленной палатой города Янбу (Саудовская Аравия).
Б.Рустамбеков
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