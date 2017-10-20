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Бизнес и законодательство 20.10.2017 13:09

Azpromo подписал два меморандума о сотрудничестве с бизнес-организациями арабских стран Персидского залива

На бизнес-форуме Азербайджан-Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива в Баку в пятницу подписано два документа, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В частности, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Азербайджанским фондом поощрения инвестиций и экспорта (Azpromo) и Федерацией торговых палат стран Персидского залива.

Кроме этого, подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Azpromo и Торгово-промышленной палатой города Янбу (Саудовская Аравия).

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZPROMO, МЕМОРАНДУМЫ, ПОДПИСАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]