Azpromo подписал два меморандума о сотрудничестве с бизнес-организациями арабских стран Персидского залива

На бизнес-форуме Азербайджан-Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива в Баку в пятницу подписано два документа, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В частности, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Азербайджанским фондом поощрения инвестиций и экспорта (Azpromo) и Федерацией торговых палат стран Персидского залива.

Кроме этого, подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Azpromo и Торгово-промышленной палатой города Янбу (Саудовская Аравия).

Б.Рустамбеков