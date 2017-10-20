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Внешняя политика 20.10.2017 13:11

Президент Азербайджана принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества D8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Стамбуле, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев принимает участие в саммите в качестве особого гостя по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]