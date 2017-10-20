Президент Азербайджана принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества D8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Стамбуле, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев принимает участие в саммите в качестве особого гостя по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Б.Рустамбеков