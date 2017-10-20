Президент Азербайджана принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества D8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Стамбуле, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев принимает участие в саммите в качестве особого гостя по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Б.Рустамбеков
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