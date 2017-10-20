В Баку до 2025г необходимы 3000 МВт мощностей для удовлетворения энергоспроса – глава Азеришыг

По оценкам ОАО «Азеришыг» в Баку до 2025 года необходимо ввод 3000 МВт электрических мощностей для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, отмечает глава общества Баба Рзаев.

«Согласно прогнозам, в Баку с учетом ежегодного роста спроса на электроэнергию на 3-4% в последние несколько лет, до 2025 года столице потребуется 3000 МВт электрических мощностей, а объем потребления электроэнергии ожидается на уровне 12-13 кВт/час», - отметил Б.Рзаев в статье, опубликованной в официальной прессе.

Он подчеркнул, что ОАО «Азеришыг» подготовило и представило рабочей группе Минэнерго прогнозные показатели по спросу на электроэнергию в стране до 2025 года и прогнозные показатели по потребностям в электроэнергии объектов, строительство которых запланировано Минэкономики до 2030 года.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова