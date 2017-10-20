Внутренние инвестиции в основной капитал в 2018г в Азербайджане превысят иностранные - прогноз

Правительство Азербайджана на 2018 год капитальные вложения в основной капитал прогнозирует на уровне 15,9 млрд манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.
"Капвложения в основной капитал на 2018 год прогнозируются в 15,9 млрд манатов, из которых 51,5% - внутренние инвестиции, 48,5% - иностранные инвестиции", - отмечается в бюджетных материалах Минфина.
В 2018 году капвложения в ненефтяной сектор прогнозируются на уровне 9,5 млрд манатов, в нефтяной сектор – 6,4 млрд манатов.
"Негосударственные капвложения в основной капитал на следующий год прогнозируются в объеме 9,1 млрд манатов (удельный вес – 57,2%), государственные – 6,8 млрд манатов (42,8%)", - отмечается в материалах.
Капитальные вложения в экономику Азербайджана в 2016 году составили 14 млрд 903,4 млн манатов (спад на 26,1% по сравнению с 2015 годом).
В январе-сентябре 2017 года капвложения в экономику страны составили 11 млрд 90,8 млн манатов, что на 1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом 59,5% всех инвестиций составили иностранные, 40,5% - внутренние.
А.Азизов
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