Больше всего преступлений в Москве из иностранцев совершили в этом году выходцы из Узбекистана, Украины и Киргизии - полиция

Наибольшее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве, приходится на уроженцев Киргизии, Украины и Узбекистана, сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

"В текущем году иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Москвы совершено более 4,5 тыс. преступлений. Наибольшее количество преступлений совершено выходцами из республик Узбекистан, Украина и Киргизия", - сказал О.Баранов, выступая в пятницу в Совете Федерации.

По его словам, с начала года около 4 тыс. мигрантов, находившихся на территории Москвы, были выдворены из РФ.