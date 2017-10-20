Больше всего преступлений в Москве из иностранцев совершили в этом году выходцы из Узбекистана, Украины и Киргизии - полиция

Наибольшее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве, приходится на уроженцев Киргизии, Украины и Узбекистана, сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.
"В текущем году иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Москвы совершено более 4,5 тыс. преступлений. Наибольшее количество преступлений совершено выходцами из республик Узбекистан, Украина и Киргизия", - сказал О.Баранов, выступая в пятницу в Совете Федерации.
По его словам, с начала года около 4 тыс. мигрантов, находившихся на территории Москвы, были выдворены из РФ.
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