Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0087 RUR   0.0296 GBR   2.2277 TRY   0.4644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 14° 20° 22 Окт 13° 21° 23 Окт 11° 17°

СНГ 20.10.2017 15:31

Больше всего преступлений в Москве из иностранцев совершили в этом году выходцы из Узбекистана, Украины и Киргизии - полиция

Наибольшее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве, приходится на уроженцев Киргизии, Украины и Узбекистана, сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

"В текущем году иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Москвы совершено более 4,5 тыс. преступлений. Наибольшее количество преступлений совершено выходцами из республик Узбекистан, Украина и Киргизия", - сказал О.Баранов, выступая в пятницу в Совете Федерации.

По его словам, с начала года около 4 тыс. мигрантов, находившихся на территории Москвы, были выдворены из РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, ПРЕСТУПНОСТЬ, ИНОСТРАНЦЫ


Похожие новости


Прокурор Москвы заявляет о значительном росте числа зарегистрированных особо тяжких преступлений в столице Преступность мигрантов в Москве растет и становится более жестокой - прокурор После убийства Деда Хасана криминогенная обстановка в Москве не осложнилась - глава ГУМВД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]