Сирийские ополченцы объявили о полной победе над боевиками ИГ в Ракке

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) объявили о полной победе под боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Ракке, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Ракка освобождена от ИГ более чем на 95%.

Террористы ИГ захватили Ракку в марте 2013 года, провозгласив ее своей столицей.

С ноября 2016 года вооруженные отряды сирийской оппозиции и курдов начали наступление на Ракку с целью освобождения города от боевиков, а воздушную поддержку этой операции оказывала международная коалиция во главе с США.

К маю этого года оппозиционному альянсу СДС, поддерживаемому США, удалось окружить город сразу с трех направлений. После этого ополченцы приступили к штурму города.