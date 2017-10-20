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Дальнее зарубежье 20.10.2017 16:02

Сирийские ополченцы объявили о полной победе над боевиками ИГ в Ракке

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) объявили о полной победе под боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Ракке, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Ракка освобождена от ИГ более чем на 95%.

Террористы ИГ захватили Ракку в марте 2013 года, провозгласив ее своей столицей.

С ноября 2016 года вооруженные отряды сирийской оппозиции и курдов начали наступление на Ракку с целью освобождения города от боевиков, а воздушную поддержку этой операции оказывала международная коалиция во главе с США.

К маю этого года оппозиционному альянсу СДС, поддерживаемому США, удалось окружить город сразу с трех направлений. После этого ополченцы приступили к штурму города.

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Тэги: CИРИЯ, РАККА, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]