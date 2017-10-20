Сирийские ополченцы объявили о полной победе над боевиками ИГ в Ракке

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) объявили о полной победе под боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Ракке, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Ракка освобождена от ИГ более чем на 95%.
Террористы ИГ захватили Ракку в марте 2013 года, провозгласив ее своей столицей.
С ноября 2016 года вооруженные отряды сирийской оппозиции и курдов начали наступление на Ракку с целью освобождения города от боевиков, а воздушную поддержку этой операции оказывала международная коалиция во главе с США.
К маю этого года оппозиционному альянсу СДС, поддерживаемому США, удалось окружить город сразу с трех направлений. После этого ополченцы приступили к штурму города.
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