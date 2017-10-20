Рябков не видит прогресса в устранении раздражителей в отношениях РФ и США

В Москве констатируют отсутствие прогресса в устранении раздражителей в отношениях России и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Совсем другая ситуация с так называемыми двусторонними раздражителями. У нас нет никакого прогресса. Более того, с течением времени мы видим только больше и больше действий со стороны правительства. США, которые очень деструктивны по всем направлениям, которые мы обсуждаем с моим коллегой, заместителем госсекретаря Шенноном",- сказал С.Рябков журналистам в пятницу.
"Мы видим очень высокий уровень напряженности и очень низкий уровень взаимопонимания",- добавил С.Рябков.
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