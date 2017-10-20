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20.10.2017 15:48

Рябков не видит прогресса в устранении раздражителей в отношениях РФ и США

В Москве констатируют отсутствие прогресса в устранении раздражителей в отношениях России и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Совсем другая ситуация с так называемыми двусторонними раздражителями. У нас нет никакого прогресса. Более того, с течением времени мы видим только больше и больше действий со стороны правительства. США, которые очень деструктивны по всем направлениям, которые мы обсуждаем с моим коллегой, заместителем госсекретаря Шенноном",- сказал С.Рябков журналистам в пятницу.

"Мы видим очень высокий уровень напряженности и очень низкий уровень взаимопонимания",- добавил С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, РАЗДРАЖИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]