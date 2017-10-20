Мэй позитивно оценила переговоры по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что положительно относится к проходящим переговорам по Brexit.

"Я положительно оцениваю будущее Великобритании и эти переговоры. Но я знаю, что нам еще есть что делать", - сказала Т.Мэй в Брюсселе в пятницу.

Она выразила уверенность, что в скором времени ЕС и Великобритания смогут достигнуть соглашения.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что главы стран ЕС одобрили подготовку ко второй фазе переговоров по Brexit внутри стран ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил, что в переговорах с Великобританией по вопросу и ее выхода из ЕС чудес ожидать не стоит.