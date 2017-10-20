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Дальнее зарубежье 20.10.2017 16:11

Мэй позитивно оценила переговоры по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что положительно относится к проходящим переговорам по Brexit.

"Я положительно оцениваю будущее Великобритании и эти переговоры. Но я знаю, что нам еще есть что делать", - сказала Т.Мэй в Брюсселе в пятницу.

Она выразила уверенность, что в скором времени ЕС и Великобритания смогут достигнуть соглашения.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что главы стран ЕС одобрили подготовку ко второй фазе переговоров по Brexit внутри стран ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил, что в переговорах с Великобританией по вопросу и ее выхода из ЕС чудес ожидать не стоит.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МЭЙ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]