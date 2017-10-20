РФ призывает воздержаться от игры на повышение ставок в ситуации вокруг КНДР - Рябков

Россия призывает "не играть на повышение ставок" в ситуации вокруг КНДР, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Чем меньше будет попыток играть на повышение ставок, угрожать, использовать ситуацию для оказания силового давления, тем меньше, на мой взгляд, будет шансов, что ситуация выйдет из-под контроля", - сказал С.Рябков журналистам в Москве.
"Мы уверены в том, что альтернативный путь есть", - подчеркнул замминистра.
"Кто-то нас критикует за нереалистичность идей, изложенных, в том числе, совместной российско-китайской дорожной карте. Но те, кто критикует, сами, судя по всему, не предлагают никаких альтернативных идей. Смысл наших предложений, в том числе, и в том, чтобы пригласить всех к диалогу. И мы приветствуем любое добавление в копилку соображений, предложений, любой творческий вклад, безусловно, будет нами приветствоваться", - отметил замминистра.
"Мы не гонимся за авторским правом в этой сфере, мы движимы только единственной задачей помочь найти развязки", - заявил С.Рябков.
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