Италия и США договорились об обмене дактилоскопическими данными с целью борьбы с терроризмом

Власти Италии и США подписали соглашение об обмене данных, содержащих отпечатки пальцев, говорится в заявлении итальянского МВД, распространенном в пятницу.

"Рим и Вашингтон смогут получить доступ к информации на национальном уровне, которая содержит данные об отпечатках пальцев", - отмечается в документе.

При этом в МВД Италии подчеркнули, что целью такого шага станет усиление контроля над потоком мигрантов и беженцев и "уверенность в том, что они не являются преступниками и террористами".