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Дальнее зарубежье 20.10.2017 16:41

Италия и США договорились об обмене дактилоскопическими данными с целью борьбы с терроризмом

Власти Италии и США подписали соглашение об обмене данных, содержащих отпечатки пальцев, говорится в заявлении итальянского МВД, распространенном в пятницу.

"Рим и Вашингтон смогут получить доступ к информации на национальном уровне, которая содержит данные об отпечатках пальцев", - отмечается в документе.

При этом в МВД Италии подчеркнули, что целью такого шага станет усиление контроля над потоком мигрантов и беженцев и "уверенность в том, что они не являются преступниками и террористами".

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Тэги: ИТАЛИЯ, США, ПРАВОПОРЯДОК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]