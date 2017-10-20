Правительство Киргизии намерено отказаться от $100 млн помощи от Казахстана на адаптацию экономики страны к ЕАЭС

В парламент Киргизии поступил законопроект о денонсации соглашения о $100 млн помощи со стороны Казахстана в рамках адаптации экономики республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского парламента.

"Законопроект поступил со стороны правительства республики. Он касается помощи со стороны Казахстана в размере $100 млн в рамках адаптационных мер экономики республики к условиям ЕАЭС", - сказал представитель пресс-службы.