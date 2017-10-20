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СНГ 20.10.2017 16:49

Правительство Киргизии намерено отказаться от $100 млн помощи от Казахстана на адаптацию экономики страны к ЕАЭС

В парламент Киргизии поступил законопроект о денонсации соглашения о $100 млн помощи со стороны Казахстана в рамках адаптации экономики республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского парламента.

"Законопроект поступил со стороны правительства республики. Он касается помощи со стороны Казахстана в размере $100 млн в рамках адаптационных мер экономики республики к условиям ЕАЭС", - сказал представитель пресс-службы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, СОГЛАШЕНИЕ, ДЕНОНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]