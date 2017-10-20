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ТЭК 20.10.2017 15:28

Нефть перешла к снижению на фоне ослабления геополитических рисков, Brent ниже $57

Нефть в пятницу перешла от роста к снижению, ралли на фоне геополитических рисков утратило силу, поскольку Ирак работает над восстановлением поставок нефти из Курдистана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 опустилась на $0,30 (0,52%) - до $56,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,41 (0,80%) - до $50,88 за баррель. Торги по ноябрьскому контракту завершаются в пятницу, более активный декабрьский фьючерс подешевел на 0,9%, до $51,06 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg, Ирак ведет работы по замене оборудования и восстановлению нефтепроводов, ведущих из Курдистана, после того, как правительственные войска на этой неделе вернули контроль над провинцией Киркук.

Как сообщалось, поставки нефти из северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан в четверг не превышали 200 тыс. баррелей при обычном объеме поставок около 600 тыс. баррелей в сутки. Снижение экспорта связано с тем, что контроль над месторождениями получили правительственные войска, тогда как нефтепровод контролируется иракским Курдистаном.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в настоящее время сложно оценить потенциальные последствия напряженности на Ближнем Востоке для нефтяного рынка.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]