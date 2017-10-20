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Дальнее зарубежье 20.10.2017 16:50

США придется уживаться с ядерным статусом КНДР, Пхьеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном - северокорейский дипломат

США придется смириться с ядерным статусом Пхеньяна, заявила в пятницу директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"КНДР не собирается вести переговоры по ядерному оружию, и США придется уживаться с ядерным статусом КНДР", - сказала она на конференции по нераспространению в Москве.

"Это необходимо нам для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - добавила Цой Сон Хи.

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Тэги: КНДР, США, АТОМ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]