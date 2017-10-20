США придется уживаться с ядерным статусом КНДР, Пхьеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном - северокорейский дипломат

США придется смириться с ядерным статусом Пхеньяна, заявила в пятницу директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"КНДР не собирается вести переговоры по ядерному оружию, и США придется уживаться с ядерным статусом КНДР", - сказала она на конференции по нераспространению в Москве.

"Это необходимо нам для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - добавила Цой Сон Хи.