Северная Корея практически достигла стратегического баланса с США - МИД КНДР

Пхеньян близок к стратегическому балансу с Вашингтоном, заявила в пятницу директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Сегодня мы практически дошли до окончательного состояния равновесия с США", - сказала она в пятницу на московской конференции по нераспространению.

"И наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться баланса, равновесия с США, так чтобы США не смели говорить о каких-либо военных действиях против КНДР", -подчеркнула Цой Сон Хи.