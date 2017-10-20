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Дальнее зарубежье 20.10.2017 17:12

Северная Корея практически достигла стратегического баланса с США - МИД КНДР

Пхеньян близок к стратегическому балансу с Вашингтоном, заявила в пятницу директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Сегодня мы практически дошли до окончательного состояния равновесия с США", - сказала она в пятницу на московской конференции по нераспространению.

"И наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться баланса, равновесия с США, так чтобы США не смели говорить о каких-либо военных действиях против КНДР", -подчеркнула Цой Сон Хи.

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Тэги: КНДР, МИД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]