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Транспорт и связь 20.10.2017 15:59

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-сентябре увеличился в 1,7 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-сентябре 2017 года составил 6,643 тыс. единиц, что на 70,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 5,783 тыс. единиц (рост на 70,6%).

В январе-сентябре 2017 года в Азербайджан также импортировано 670 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 76,7%), 52 единицы моторных транспортных средств спецназначения (спад на 32,5%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 138 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,3 раза).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОТРАНСПОРТ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]