Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-сентябре увеличился в 1,7 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-сентябре 2017 года составил 6,643 тыс. единиц, что на 70,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 5,783 тыс. единиц (рост на 70,6%).

В январе-сентябре 2017 года в Азербайджан также импортировано 670 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 76,7%), 52 единицы моторных транспортных средств спецназначения (спад на 32,5%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 138 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,3 раза).

Н.Аббасова