В Махачкалу с неофициальным визитом прибыли корабли ВМС Ирана - ЮВО

Отряд боевых кораблей ВМС Ирана прибыл с неофициальным визитом в пункт базирования Каспийской флотилии (КФл), сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"В Каспийском море отряд боевых кораблей ВМС ИРИ в составе эсминца "Дамаванд" и ракетного катера "Пейкан" встретил отряд кораблей флотилии в составе ракетного корабля "Татарстан" и ракетного катера "Ступиец". В их сопровождении иранские моряки дошли до порта Махачкала - пункта базирования кораблей КФл и выполнили швартовку к пирсу", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По его информации, в ходе неофициального визита состоятся встречи командования иранских кораблей с командованием Каспийской флотилии и руководством Республики Дагестан. Экипажи иранских кораблей познакомятся с достопримечательностями и культурными объектами Дагестана.
"Также российские и иранские моряки проведут взаимные визиты, в ходе которых гости посетят ракетный катер "Дагестан", а российский экипаж оценит условия службы и отдыха на иранском эсминце "Дамаванд", - сообщил В.Астафьев.
Он напомнил, что в 2017 году это уже второй визит ВМС Ирана в пункт базирования российских кораблей, предыдущий состоялся в марте.
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