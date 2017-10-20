Армения, разрушающаяся исламские памятники, не может быть другом мусульманских стран – президент Азербайджана

Армения не может быть другом мусульманских государств, так как разрушает мечети и исламские религиозные памятники, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Пытающаяся представить себя в качестве друзей мусульманских государств Армения разрушила в оккупированном Нагорном Карабахе и соседних районах Азербайджана мечети и религиозные памятники. Разрушающая мечети страна никогда не может являться другом мусульманских государств», - подчеркнул И.Алиев на IX саммите Организации экономического сотрудничества D8 в Стамбуле.
Президент привлек внимание участников мероприятия к продолжающейся более 25 лет оккупации Арменией 20% территории Азербайджана. «Армения уже более 25 лет оккупирует исторические территории Азербайджана – Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов. На этих землях применена политика этнической чистки, в результате более 1 млн наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами», - подчеркнул он.
Глава государства обвинил Ереван в игнорировании четырех резолюций Совета безопасности ООН, содержащих требование о незамедлительном и безусловном выводе ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана. «Схожие с резолюциями СБ ООН решения и резолюции приняты также Движением Неприсоединения, Организацией Исламского сотрудничества, ОБСЕ и другими организациями. Однако, Армения не придает значения этим решениям и продолжает совершать военные преступления против мирного азербайджанского населения», - подчеркнул И.Алиев.
По его словам, в результате провокации, предпринятой в апреле 2016 года со стороны Вооруженных сил Армении на линии соприкосновения войск, погибли мирные азербайджанские граждане и военнослужащие, были разрушены сотни домов. «Азербайджан решительно предотвратил эту провокацию Армении, наша армия освободила часть территорий от армянских оккупантов», - сказал президент.
И.Алиев заявил, что Нагорный Карабах является исторической азербайджанской территорией. «Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основании резолюций СБ ООН в рамках территориальной целостности Азербайджана. Азербайджанское государство и народ никогда не позволят создать на своей исторической земле второе сепаратистское армянское государство. Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров», - подчеркнул президент.
И.Алиев отметил, что Азербайджан придает особое значение и вносит свой вклад в Исламскую солидарность. «Мы сегодня ведем активную борьбу против исламофобии, превратившуюся в одну из самых серьезных угроз в мире», - подчеркнул президент Азербайджана.
Р.Бабаев
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