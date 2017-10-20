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Дальнее зарубежье 20.10.2017 17:29

Пхеньян, заявляя о сверхдальней ракете, выдает желаемое за действительное - сенатор Клинцевич

Северная Корея, заявляя о наличии у нее ракеты с дальностью полета в 15 тыс. км, скорее всего, выдает желаемое за действительное, заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

"Они (КНДР - ИФ) теоретически анонсируют ракету с дальностью в 15 тыс. километров. Ее никто не видел, не испытывал, и наши эксперты говорят, что это еще "хотелки", - сказал Ф.Клинцевич, комментируя сведения о том, что КНДР скоро может получить ракеты, которые будут способны достигать континентальной части США.

При этом сенатор обвинил США в провокационном поведении в отношении КНДР. "Они специально создают все эти провокационные моменты. Создают условия, при которых они ведут себя подобным образом, отлично понимая, что Северная Корея не начнет и первой не ударит. И в этом-то вся игра и блеф американский", - заявил Ф.Клинцевич.

"На мой взгляд - это отвлекающий маневр (США) от совсем других задач: формирования плацдарма, размещения соответствующих пусковых установок двойного назначения и, так сказать, возможность, некого противодействия всему, связанному с Китаем и Россией", - сказал Ф.Клинцевич.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, РАКЕТА, СЕНАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]