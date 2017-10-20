В крупных российских городах планируется отказаться от телефонов-автоматов - глава Минкомсвязи РФ

Минкомсвязи России планирует внести в Госдуму закон об отказе от таксофонов в городах с населением свыше 50 тысяч человек, сообщил глава ведомства Николай Никифоров.
"Мы видим много попыток таксофоны закрыть. Скорее всего, мы внесём поправку по отказу от финансирования таксофонов в населенных пунктах, где проживает более 50 тысяч жителей, потому что там значительное количество других способов связи. И постепенно эту планку будем снижать, решили начать с крупных городов", - сказал Н.Никифоров журналистам в пятницу в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
По его словам, в малых населенных пунктам таксофоны будут сохранены, так как они важны в случае чрезвычайных ситуаций.
Министр отметил, что эти поправки могут быть внесены уже в осеннюю сессию в рамках законопроекта, также предусматривающего закрытие пунктов общественного доступа к интернету в отделениях "Почты России".
"Пункты коллективного доступа с одной стороны не используются, с другой стороны, несколько лет они толком не финансировались за счёт того, что Фонд универсальной услуги частично перераспределялся на другие задачи бюджета. Сейчас определили приоритет - строительство волоконно-оптических связей", - добавил он.
Поставки томатов из Турции могут начаться в ноябре-декабре - Минсельхоз РФ
Заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Литва пройдет в конце октября в Вильнюсе
Баку и Мехико будут сотрудничать в сферах образования, науки, культуры и спорта
Азербайджан и Украина в середине ноября проведут очередное заседание МПК по экономсотрудничеству
В Азербайджане будет построен завод по производству инфузионных и инъекционных растворов за $17 млн
Бакинское транспортное агентство заплатит около 5 млн манат за нанесение дорожных разметок в столице
Правительство Азербайджана в 2018г выделит 20,5 млн манатов на изготовление биометрических удостоверений
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов