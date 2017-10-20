В крупных российских городах планируется отказаться от телефонов-автоматов - глава Минкомсвязи РФ

Минкомсвязи России планирует внести в Госдуму закон об отказе от таксофонов в городах с населением свыше 50 тысяч человек, сообщил глава ведомства Николай Никифоров.

"Мы видим много попыток таксофоны закрыть. Скорее всего, мы внесём поправку по отказу от финансирования таксофонов в населенных пунктах, где проживает более 50 тысяч жителей, потому что там значительное количество других способов связи. И постепенно эту планку будем снижать, решили начать с крупных городов", - сказал Н.Никифоров журналистам в пятницу в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По его словам, в малых населенных пунктам таксофоны будут сохранены, так как они важны в случае чрезвычайных ситуаций.

Министр отметил, что эти поправки могут быть внесены уже в осеннюю сессию в рамках законопроекта, также предусматривающего закрытие пунктов общественного доступа к интернету в отделениях "Почты России".

"Пункты коллективного доступа с одной стороны не используются, с другой стороны, несколько лет они толком не финансировались за счёт того, что Фонд универсальной услуги частично перераспределялся на другие задачи бюджета. Сейчас определили приоритет - строительство волоконно-оптических связей", - добавил он.