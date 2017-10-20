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СНГ 20.10.2017 17:34

В крупных российских городах планируется отказаться от телефонов-автоматов - глава Минкомсвязи РФ

Минкомсвязи России планирует внести в Госдуму закон об отказе от таксофонов в городах с населением свыше 50 тысяч человек, сообщил глава ведомства Николай Никифоров.

"Мы видим много попыток таксофоны закрыть. Скорее всего, мы внесём поправку по отказу от финансирования таксофонов в населенных пунктах, где проживает более 50 тысяч жителей, потому что там значительное количество других способов связи. И постепенно эту планку будем снижать, решили начать с крупных городов", - сказал Н.Никифоров журналистам в пятницу в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По его словам, в малых населенных пунктам таксофоны будут сохранены, так как они важны в случае чрезвычайных ситуаций.

Министр отметил, что эти поправки могут быть внесены уже в осеннюю сессию в рамках законопроекта, также предусматривающего закрытие пунктов общественного доступа к интернету в отделениях "Почты России".

"Пункты коллективного доступа с одной стороны не используются, с другой стороны, несколько лет они толком не финансировались за счёт того, что Фонд универсальной услуги частично перераспределялся на другие задачи бюджета. Сейчас определили приоритет - строительство волоконно-оптических связей", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТАКСОФОНЫ, ОТКАЗ, МИНКОМСВЯЗЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]