Парламент Азербайджан одобрил около 300 поправок в Уголовный кодекс в рамках политики гуманизации наказаний

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу одобрил внесение 300 изменений и дополнение в Уголовный кодекс в рамках политики гуманизации наказаний.
«Внесение порядка 300 поправок в Уголовный кодекс Азербайджана реализуется в рамках проводимой президентом страны политики гуманизации процедуры отбывания наказания», - сказал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.
Согласно поправкам, из Уголовного кодекса исключены 15 статей, предусматривающих наказание за имущественные преступления и преступления, совершенные по неосторожности. Взамен уголовной ответственности по таким преступлениям будет применяться административная ответственность в соответствии с Кодексом по административным правонарушениям.
Документ также предусматривает уменьшение сроков заключения по 36 статьям УК, облегчение тяжести наказания по 22 статьям.
Поправки в 152 статьи УК предусматривают применение альтернативных мер наказания, что приведет к уменьшению числа арестов и изоляции от общества граждан за совершение тех или иных преступлений.
Поправки в УК предусматривают использование электронной аппаратуры контроля над перемещением лиц, чье передвижение будет ограничено соответствующим судебным решением. Посредством электронно-мониторингового оборудования правоохранительные органы будут контролировать перемещение лиц, в отношении которых суд избрал меры пресечения в качестве домашнего ареста или передвижения на ограниченной территории.
Законопроект подготовлен в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 февраля 2017 года «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества».
Р.Бабаев
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