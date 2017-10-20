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Бизнес и законодательство 20.10.2017 16:43

Азербайджано-украинский товарооборот удвоился за 8 месяцев 2017г - министр экономики

Азербайджанские инвестиции в Украину составляют $200 млн, украинские инвестиции в Азербайджан - $25 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В Азербайджане работают 116 украинских компаний. Инвестиции Украины в Азербайджан составляют $25 млн, инвестиции Азербайджана в Украину - $200 млн", - сказал Ш.Мустафаев в пятницу на азербайджано-украинском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, азербайджано-украинский взаимный товарооборот за январь-август 2017 года составил $400 млн, что в 2 раза превышает показатель 8 месяцев прошлого года.

Ш.Мустафаев добавил, что в ближайшее время в Киеве откроется Торговый дом Азербайджана.

Первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубива, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Украины с Азербайджаном находятся на стадии расширения.

По его словам, Украина к концу текущего года планирует принять закон "О продаже госпредприятий", в этом процессе могут принять участие и азербайджанские компании.

"Наши страны имеют ценный опыт сотрудничества и мы должны развивать его. Хочу предложить азербайджанскому бизнесу возможности транспортных услуг, транзит грузов. Скоро мы проведем совместную конференцию в области туризма", - добавил первый вице-премьер.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]