Азербайджано-украинский товарооборот удвоился за 8 месяцев 2017г - министр экономики

Азербайджанские инвестиции в Украину составляют $200 млн, украинские инвестиции в Азербайджан - $25 млн, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
"В Азербайджане работают 116 украинских компаний. Инвестиции Украины в Азербайджан составляют $25 млн, инвестиции Азербайджана в Украину - $200 млн", - сказал Ш.Мустафаев в пятницу на азербайджано-украинском бизнес-форуме в Баку.
По его словам, азербайджано-украинский взаимный товарооборот за январь-август 2017 года составил $400 млн, что в 2 раза превышает показатель 8 месяцев прошлого года.
Ш.Мустафаев добавил, что в ближайшее время в Киеве откроется Торговый дом Азербайджана.
Первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубива, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Украины с Азербайджаном находятся на стадии расширения.
По его словам, Украина к концу текущего года планирует принять закон "О продаже госпредприятий", в этом процессе могут принять участие и азербайджанские компании.
"Наши страны имеют ценный опыт сотрудничества и мы должны развивать его. Хочу предложить азербайджанскому бизнесу возможности транспортных услуг, транзит грузов. Скоро мы проведем совместную конференцию в области туризма", - добавил первый вице-премьер.
Б.Рустамбеков
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