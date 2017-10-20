Макрон считает, что финансовый вопрос выхода Британии из ЕС еще далек от решения

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что финансовый вопрос выхода Великобритании из Евросоюза еще не решен и требует дополнительных шагов со стороны Лондона.

"Сегодня мы еще далеки от решения по финансовым обязательствам", - сказал Э.Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

"Отчет (главного переговорщика ЕС по Brexit - ИФ) Мишеля Барнье по переговорам показал, что даже если переговоры продвинулись вперед, остался очень важный шаг, который необходимо предпринять Великобритании в финансовой сфере", - добавил он.

Кроме того, французский лидер заявил, что для перехода ко второй стадии переговоров о выходе Великобритании из ЕС, необходимо "добиться большего прогресса".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также отметила, что выполнение финансовых обязательств со стороны Британии "пока недостаточно для завершения первой фазы переговоров".

"Мы обсудили вопрос о Brexit - Мишель Барнье представил нам подробную информацию о том, на какой стадии находятся переговоры с Британией, однако сегодня нам не удалось достигнуть продвижения вперед, чтобы перейти ко второй фазе переговоров", - отметила она.