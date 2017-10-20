Организаторы акции в Киеве хотели дестабилизировать ситуацию на Украине - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главные организаторы акций протеста у здания Верховной Рады в Киеве имели целью дестабилизацию ситуации в стране, а выдвинутые ими требования служили лишь прикрытием.

"Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий - это дестабилизация ситуации в Украине", - сказал П.Порошенко в пятницу при посещении мобильного пограничного отряда государственной пограничной службы Украины в Киеве.

Инициатором акции у здания Верховной Рады стал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Президент Украины отметил, что участники акции выдвинули формальные требования, которые полностью совпадают с инициативами президента и в части антикоррупционного судопроизводства, и в части депутатской неприкосновенности.

Он отметил, что после того как Верховная Рада отправила в Конституционный суд законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, политические силы заявили, что они завершают свою часть.

П.Порошенко заявил, что благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой. По мнению президента, организаторам акции нужны были не изменения, "им нужна была кровь".

Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы делали все, чтобы обеспечить мирный характер акции, не поддались на провокации и не допустили кровопролития.

Он отметил, что Украина пережила уже не одну попытку дестабилизировать ситуацию внутри. "Заявляю: справились и справимся и в этот раз", - резюмировал П.Порошенко.