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20.10.2017 18:36

Поставки томатов из Турции могут начаться в ноябре-декабре - Минсельхоз РФ

Поставки томатов из Турции могут начаться в ноябре-декабре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза РФ со ссылкой на министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

"Минсельхоз подготовил соответствующий проект постановления правительства о снятии ограничений на поставки томатов, и планируем, что в ноябре-декабре уже начнутся первые поставки", - заявил глава ведомства.

Между тем, как заявлял ранее министр энергетики РФ, председатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак, поставки могут начаться с 1 декабря. Право на ввоз своей продукции получат четыре турецких предприятия. Объем поставок - 50 тыс. тонн.

Этот вопрос будет обсужден на заседании межправкомиссии в субботу.

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов. До 1 января 2016 года они были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию.

Ограничения на поставки растениеводческой продукции из Турции вводил и Россельхознадзор.

До запрета Турция экспортировала в Россию около 360 тыс. тонн томатов в год.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИ, ТОМАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]