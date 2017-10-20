Поставки томатов из Турции могут начаться в ноябре-декабре - Минсельхоз РФ

Поставки томатов из Турции могут начаться в ноябре-декабре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза РФ со ссылкой на министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

"Минсельхоз подготовил соответствующий проект постановления правительства о снятии ограничений на поставки томатов, и планируем, что в ноябре-декабре уже начнутся первые поставки", - заявил глава ведомства.

Между тем, как заявлял ранее министр энергетики РФ, председатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак, поставки могут начаться с 1 декабря. Право на ввоз своей продукции получат четыре турецких предприятия. Объем поставок - 50 тыс. тонн.

Этот вопрос будет обсужден на заседании межправкомиссии в субботу.

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов. До 1 января 2016 года они были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию.

Ограничения на поставки растениеводческой продукции из Турции вводил и Россельхознадзор.

До запрета Турция экспортировала в Россию около 360 тыс. тонн томатов в год.