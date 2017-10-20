В Азербайджане будет построен завод по производству инфузионных и инъекционных растворов за $17 млн

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) и ЧАО "Индар" (Украина) подписали меморандум о взаимопонимании по строительству завода по производству инфузионных и инъекционных растворов в Азербайджане.
Меморандум подписан в пятницу в Баку, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" с церемонии подписания.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на церемонии подписания заявил, что строительство завода будет осуществлено в течение двух лет.
Завод будет построен на территории Пираллахинского промышленного парка, инвестиции в строительство завода оцениваются в $17 млн
ЧАО "Индар" предприятие с полным технологическим циклом производства генно-инженерных инсулинов - от субстанции до готовых лекарственных форм.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
Б.Рустамбеков
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