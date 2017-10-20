Азербайджан и Украина в середине ноября проведут очередное заседание МПК по экономсотрудничеству

Очередное заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится 13-17 ноября 2017 года в Киеве, заявил первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубива.

"Очередное заседание МПК намечено на 13-17 ноября", - сказал С.Кубива в пятницу журналистам в Баку.

По его словам, с азербайджанской стороной уже согласована повестка дня заседания МПК.

С.Кубива добавил, что он передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приглашение президента Петра Порошенко совершить визит в Украину.

Предыдущее, 11-ое, заседание МПК состоялось 1 июля 2016 года в Баку.

Б.Рустамбеков