Баку и Мехико будут сотрудничать в сферах образования, науки, культуры и спорта

Азербайджан и Мексика подписали межправительственное соглашение "О сотрудничестве в сферах образования, науки, молодежи, культуры и спорта", сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«Документ подписали замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол Мексики в Баку Родриго Лабардини», - говорится в сообщении.
Х.Халафов отметил успешное развитие двусторонних связей с Мексикой, подчеркнув, что в текущем году исполняется 25 лет со дня установления дипотношений между двумя государствами. Замминистра выразил удовлетворение имеющимся уровнем политического диалога между Баку и Мехико.
«Подписанный документ послужит развитию интенсивного сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой в соответствующих областях», - сказал Х.Халафов.
Он подчеркнул интерес Азербайджана к развитию экономических связей с Мексикой, отметив наличие широкого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества.
Замглавы МИД Азербайджана высоко оценил принятые Генеральным конгрессом Мексики резолюций по армяно-азербайджанскому конфликту и Ходжалинскому геноциду.
Р.Лабардини, в свою очередь, отметил развивающиеся по восходящей линии азербайджано-мексиканские отношения, подчеркнув трехкратное увеличение двустороннего взаимного товарооборота.
Р.Бабаев
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