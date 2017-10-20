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Внешняя политика 20.10.2017 17:49

Баку и Мехико будут сотрудничать в сферах образования, науки, культуры и спорта

Азербайджан и Мексика подписали межправительственное соглашение "О сотрудничестве в сферах образования, науки, молодежи, культуры и спорта", сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Документ подписали замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол Мексики в Баку Родриго Лабардини», - говорится в сообщении.

Х.Халафов отметил успешное развитие двусторонних связей с Мексикой, подчеркнув, что в текущем году исполняется 25 лет со дня установления дипотношений между двумя государствами. Замминистра выразил удовлетворение имеющимся уровнем политического диалога между Баку и Мехико.

«Подписанный документ послужит развитию интенсивного сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой в соответствующих областях», - сказал Х.Халафов.

Он подчеркнул интерес Азербайджана к развитию экономических связей с Мексикой, отметив наличие широкого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества.

Замглавы МИД Азербайджана высоко оценил принятые Генеральным конгрессом Мексики резолюций по армяно-азербайджанскому конфликту и Ходжалинскому геноциду.

Р.Лабардини, в свою очередь, отметил развивающиеся по восходящей линии азербайджано-мексиканские отношения, подчеркнув трехкратное увеличение двустороннего взаимного товарооборота.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЕКСИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]