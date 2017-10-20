Заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Литва пройдет в конце октября в Вильнюсе

Очередное заседание Азербайджано-Литовской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоится 26-27 октября в Вильнюсе, сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с зампредседателя Сейма Литвы Иреной Шиаулиене, сообщает пресс-служба МИД.
«Намеченное на 26-27 октября в Вильнюсе очередное заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Литва послужит вкладом в развитие экономических связей», - сказал Х.Халафов.
Замминистра выразил удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах между Баку и Вильнюсом.
Говоря о реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана крупномасштабных энергетических и транспортных проектах, Х.Халафов подчеркнул, что пуск в эксплуатацию в октябре железной дороги Баку-Тбилиси-Карс послужит развитию торгово-экономических связей между государствами.
Замглавы МИД проинформировал И.Шиаулиене о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, высоко оценив принятое литовским Сеймом обращение по Ходжалинскому геноциду.
Р.Бабаев
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