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Внешняя политика 20.10.2017 18:23

Заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Литва пройдет в конце октября в Вильнюсе

Очередное заседание Азербайджано-Литовской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоится 26-27 октября в Вильнюсе, сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с зампредседателя Сейма Литвы Иреной Шиаулиене, сообщает пресс-служба МИД.

«Намеченное на 26-27 октября в Вильнюсе очередное заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Литва послужит вкладом в развитие экономических связей», - сказал Х.Халафов.

Замминистра выразил удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах между Баку и Вильнюсом.

Говоря о реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана крупномасштабных энергетических и транспортных проектах, Х.Халафов подчеркнул, что пуск в эксплуатацию в октябре железной дороги Баку-Тбилиси-Карс послужит развитию торгово-экономических связей между государствами.

Замглавы МИД проинформировал И.Шиаулиене о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, высоко оценив принятое литовским Сеймом обращение по Ходжалинскому геноциду.

Р.Бабаев

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Тэги: ЛИТВА, СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖПРАВКОМИССИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]