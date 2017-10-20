Госкорпорация "Росатом" начинает строительные работы на площадке АЭС "Аккую" в Турции, сообщил замглавы компании Николай Спасский в пятницу на московской конференции по нераспространению.

"Турецкий проект - самый продвинутый проект, мы там работаем над гидротехническими сооружениями, мы уже далеко продвинулись в этом направлении, и, по сути, мы сейчас переходим к началу строительных работ", - сообщил топ-менеджер.

По словам Н.Спасского, реализация проекта идет по графику. "Я очень рад, что мы двигаемся вперед, мы работаем точно по графику", - сказал он.

Ранее в пятницу проектная компания АО "Аккую Нуклеар", реализующая проект строительства АЭС "Аккую", сообщила о получении от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) ограниченного разрешения на строительство станции.

Получение лицензии на строительство ожидается в первой половине 2018 года.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале проектной компании АО "Аккую Нуклеар". 19 июня "Росатом" подписал term sheet по продаже турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon 49% в "Аккую Нуклеар". Сделку планируется закрыть до конца 2017 года, сумма не раскрывается. Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.