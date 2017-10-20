Иракские курды отстояли город Пирде, что рядом с Эрбилем

Курдские ополченцы успешно отразили попытку проправительственных сил захватить стратегически важный город Пирде, сообщил в пятницу губернатор Эрбиля, административного центра Иракского Курдистана, Навзад Хади.

Ранее курдское издание BasNews сообщило, что отряды шиитских ополченцев аль-Хашд аш-Шааби утром в пятницу попытались взять штурмом Пирде, распложенный неподалеку от Эрбиля.

Пирде - последний город в провинции Киркук на пути к административному центру Иракского Курдистана.

Н.Хади сообщил журналистам, что ситуация в Эрбиле и вокруг него стабилизировалась.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости этого региона. Итоги референдума поддержала и не входящая в автономию, но населенная преимущественно курдами богатая нефтью провинция Киркук. Власти распорядились начать военную операцию для восстановления контроля Багдада над территориями, где последнее время находились курдские формирования пешмерга.

Иракские войска и формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" 16 октября атаковали и впоследствии заняли Киркук.