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Дальнее зарубежье 20.10.2017 19:24

Иракские курды отстояли город Пирде, что рядом с Эрбилем

Курдские ополченцы успешно отразили попытку проправительственных сил захватить стратегически важный город Пирде, сообщил в пятницу губернатор Эрбиля, административного центра Иракского Курдистана, Навзад Хади.

Ранее курдское издание BasNews сообщило, что отряды шиитских ополченцев аль-Хашд аш-Шааби утром в пятницу попытались взять штурмом Пирде, распложенный неподалеку от Эрбиля.

Пирде - последний город в провинции Киркук на пути к административному центру Иракского Курдистана.

Н.Хади сообщил журналистам, что ситуация в Эрбиле и вокруг него стабилизировалась.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости этого региона. Итоги референдума поддержала и не входящая в автономию, но населенная преимущественно курдами богатая нефтью провинция Киркук. Власти распорядились начать военную операцию для восстановления контроля Багдада над территориями, где последнее время находились курдские формирования пешмерга.

Иракские войска и формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" 16 октября атаковали и впоследствии заняли Киркук.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]