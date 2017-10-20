Разгром игиловцев в Ракке - начало новой фазы сирийского конфликта, говорит Тиллерсон

Освобождение сирийского города Ракка от группировки "Исламское государство" знаменует собой особо важный момент в международной антиигиловской кампании, говорится в пятницу в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
"Наша работа далека от завершения, но освобождение Ракки - решающая веха в глобальной борьбе против ИГ, и она отмечает успех международных и сирийских усилий по разгрому этих террористов", - говорится в заявлении.
Р.Тиллерсон поздравил сирийский народ и оппозиционный альянс "Сирийских демократических сил" с победой в Ракке. Однако в то же время госсекретарь напомнил о "значительной цене", которую пришлось заплатить за победу.
"Мы скорбим о военнослужащих США и о других (бойцах - ИФ) международной коалиции, кто принес высочайшую жертву, отдав свои жизни для того, чтобы избавить регион от ИГ и защитить нашу родину", - заявил Р.Тиллерсон.
"Это (успех в Ракке - ИФ) также знаменует начало новой фазы в сирийском конфликте. В то время как мы и наши партнеры добиваемся территориального разгрома ИГ, мы продолжим прикладывать усилия для достижения деэскалации по всей территории Сирии", - отметил госсекретарь, напомнив при этом о резолюции 2254 СБ ООН, направленной на политический переход в Сирии.
Также госсекретарь пообещал, что международная коалиция против ИГ продолжит кампанию против террористов вплоть до их полного разгрома.
Ранее в пятницу международная коалиция обнародовала официальное заявление о полном освобождении Ракки от террористов.
Террористы ИГ захватили Ракку в марте 2013 года, провозгласив ее своей столицей. С ноября 2016 года вооруженные отряды сирийской оппозиции и курдов начали наступление на Ракку с целью освобождения города от боевиков, а воздушную поддержку этой операции оказывала международная коалиция во главе с США.
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