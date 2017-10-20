Десятки людей погибли при теракте в Кабуле

Не менее 30 человек стали жертвами террориста-смертника, подорвавшегося на территории шиитской мечети в Кабуле, сообщил в пятницу представитель министерства внутренних дел Афганистана генерал-майор Алимаст Моманд.

По его данным, еще 45 человек получили ранения.

Теракт произошел в шиитской мечети имама Замана, расположенной в районе Дашти-Барчи на западе Кабула, когда верующие собрались там для участия в вечерней молитве.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.