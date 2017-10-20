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Дальнее зарубежье 20.10.2017 20:31

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе в июле 2018 года - Столтенберг

Следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе, объявил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как отмечается в сообщении его пресс-службы, на этой встрече в верхах пойдёт речь об укреплении трансатлантической связи между Европой и Северной Америкой, на которой основан альянс, а также о дальнейшей его адаптации к задачам ХХI века.

"Мы ещё больше укрепим связь между Европой и Северной Америкой, на которой основан наш альянс, поскольку мы продолжаем адаптировать его к задачам XXI века", - цитирует пресс-служба Й.Столтенберга.

Он заявил, что "в ответ на растущие угрозы НАТО осуществило самое мощное в жизни одного поколения укрепление коллективной обороны. Наши многонациональные боевые группы на востоке альянса теперь полностью функциональны, и мы укрепляем наше присутствие в Черноморском регионе. Мы также активизируем наши усилия против кибератак и гибридных угроз".

"Мы будем опираться на наше ценное сотрудничество с партнёрскими странами и организациями для борьбы с терроризмом и сохранение стабильности нашего соседства", - сказал генсек.

Й.Столтенберг добавил, что НАТО "наращивает миссию по подготовке, консультированию и оказанию помощи афганским силам, чтобы их страна никогда больше не становилась безопасным убежищем для международных террористов. Мы поддерживаем Глобальную коалицию в борьбе против ИГИЛ, также работаем над укреплением таких партнёров как Ирак. Мы углубляем отношения между НАТО и ЕС на благо всех наших стран".

Саммит впервые пройдёт в новом комплексе штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

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Тэги: НАТО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]