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Внутренняя политика 20.10.2017 19:29

Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность новых ЗРК

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проверил боеготовность новых зенитно-ракетных систем войск Противовоздушной обороны республики, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав Министерства обороны приняли участие в открытии новой воинской части войск Противовоздушной обороны (ПВО)», - сказано в сообщении.

В пункте боевого управления З.Гасанов был ознакомлен с предназначением и тактико-техническими характеристиками установленных в части многоцелевых радиолокационных станций, пусковых установок и других боевых средств.

«Министру обороны было доложено, что находящееся в распоряжении воинской части самое современное вооружение и военная техника способны обнаружить, определить параметры полета и в сложной помеховой обстановке уничтожить аэродинамические цели и баллистические ракеты, а также все виды других воздушных целей», - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Высоко оценив боевую готовность личного состава, продемонстрировавшего профессиональное умение и знание, З.Гасанов дал соответствующие указания командованию ВВС.

Р.Бабаев

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Тэги: ПВО, ЗРК, МИНИСТР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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