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Дальнее зарубежье 20.10.2017 20:46

Вооруженный ножом человек напал на посетителей торговой галереи в Польше, пострадали шесть человек

Один человек скончался в пятницу в больнице от ранений, полученных в результате нападения вооруженного ножом человека на посетителей торговой галереи в польском городе Сталева Воля, сообщает польский телеканал ТВН24.

Ранее телеканал со ссылкой на представителя пресс-службы местной полиции Анну Клее сообщил о ранении шести человек.

А.Клее добавила, что нападение совершил 27-летний житель города. Он был трезв и ранее к ответственности не привлекался. Его задержали и передали полиции посетители галереи.

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Тэги: ПОЛЬША, НАПАДЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ-

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]