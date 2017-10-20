Вооруженный ножом человек напал на посетителей торговой галереи в Польше, пострадали шесть человек

Один человек скончался в пятницу в больнице от ранений, полученных в результате нападения вооруженного ножом человека на посетителей торговой галереи в польском городе Сталева Воля, сообщает польский телеканал ТВН24.

Ранее телеканал со ссылкой на представителя пресс-службы местной полиции Анну Клее сообщил о ранении шести человек.

А.Клее добавила, что нападение совершил 27-летний житель города. Он был трезв и ранее к ответственности не привлекался. Его задержали и передали полиции посетители галереи.