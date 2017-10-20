Азербайджан и ЕБРР подписали соглашение о кредите на $500 млн для финансирования TANAP

Правительство Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в пятницу подписали соглашение о кредите на сумму $500 млн на финансирование строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), говорится в сообщении Минфина.
Кредитные средства предоставлены на 18 лет. Бенефициаром по кредиту выступает ЗАО «Южный газовый коридор» (CQD), средства предоставляются под гарантию азербайджанского государства.
Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на церемонии подписания отметил, что финансовую поддержку реализации проекта Южный газовый коридор (ЮГК) также оказали Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных проектов, Азиатский банк развития. Этот проект имеет важное значение для обеспечения энергетической безопасности Европы и региона.
Гендиректор CQD Афган Исаев, в свою очередь, подчеркнул, что доля Азербайджана в проекте ЮГК составляет $11,8 млрд, из которых до сих пор использовано $7,8 млрд, включая $1,9 млрд – в 2017 году.
Как сообщалось ранее, общая стоимость финансирования строительства TANAP оценивается в $8,6 млрд, из которых доля CQD составляет $5 млрд.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
А.Азизов
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